FAMOSOS

Justiça autoriza novo DNA para possível filha de Amado Batista após polêmica

Joyce Silva busca reconhecimento de paternidade e acusa irregularidades no exame anterior

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2025 às 11:00

Justiça autoriza novo DNA para possível filha de Amado Batista após polêmica Crédito: Reprodução

Joyce Silva, de 41 anos, moradora de Balneário Arroio do Silva (SC), entrou novamente na Jusitça para tentar provar que é filha biológica do cantor Amado Batista, de 74 anos. O caso veio à tona neste domingo (18), após ser destaque no programa Domingo Espetacular, da Record.>

Segundo Joyce, a motivação para a reabertura do processo vai além de questões pessoais ou financeiras, ela afirma que o principal motivo é de ordem médica. Sua filha, Emily, de 16 anos, foi diagnosticada com Síndrome de Li-Fraumeni, uma rara mutação genética que eleva significativamente o risco de diversos tipos de câncer. Para garantir um tratamento adequado e mais preciso, o mapeamento genético completo da família é considerado essencial.>

Joyce contou que um teste de DNA já havia sido feito anteriormente, com o resultado negativo. No entanto, ela questiona a veracidade do exame, alegando falhas no procedimento. "Ele ficou cerca de 30 minutos sozinho com os profissionais da clínica", declarou, sugerindo possível interferência no processo.>

Diante das alegações, a Justiça decidiu autorizar um novo exame de paternidade, que deve ser realizado nos próximos meses. A defesa de Amado Batista, no entanto, contesta qualquer irregularidade no primeiro teste. Os advogados do cantor afirmam que o procedimento foi feito em uma clínica de renome, responsável por grande parte dos exames de DNA da região.>