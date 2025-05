NADA MAL...

Saiba como os filhos de Gugu Liberato estão gastando a herança de R$ 1 bilhão cinco meses após partilha

João Augusto, Marina e Sofia receberam R$ 350 milhões cada

Cinco meses após a conclusão do processo judicial que definiu a partilha da herança de Gugu Liberato, os três filhos do apresentador, João Augusto, Marina e Sofia, começaram a traçar novos caminhos para suas vidas pessoais e o patrimônio que herdaram. Gugu morreu em novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos. O espólio deixado pelo comunicador foi avaliado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão.>

Conforme decisão judicial, 75% do valor total da herança foi destinado aos filhos, o que equivale a cerca de R$ 350 milhões para cada um. Os 25% restantes ficaram com cinco sobrinhos do apresentador, que receberam, individualmente, cerca de R$ 70 milhões.>