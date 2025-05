RECÉM-CASADOS

Filha de Gugu Liberato se casa aos 21 anos com empresário do setor automotivo

Sofia Liberato compartilha detalhes do casamento intimista com O empresário Gabriel Gravino

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, surpreendeu os seguidores ao anunciar, na terça-feira (13), que oficializou sua união com o empresário Gabriel Gravino em uma cerimônia íntima realizada nos Estados Unidos. Aos 21 anos, a jovem compartilhou o momento especial nas redes sociais, celebrando o início de uma nova etapa em sua vida. >

Em uma publicação no Instagram, Sofia emocionou os fãs com uma reflexão sobre o relacionamento. “A estrada é longa, mas a melhor parte é saber que não caminhamos sozinhos”, escreveu ela na legenda das fotos do casamento, que rapidamente repercutiram entre os mais de 500 mil seguidores.>

Gabriel Gravino, agora marido de Sofia, é empresário no setor automobilístico. Apesar de manter um perfil discreto nas redes sociais, com pouco mais de 12 mil seguidores no Instagram e publicações esporádicas, Gabriel tem sido presença constante no perfil de Sofia. Já a influenciadora compartilha com frequência momentos de sua rotina, viagens e bastidores da vida pessoal.>