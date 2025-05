NOVO DESAFIO

Belo estreia em novela das nove da Globo e contracena com Viviane Araújo

Cantor viverá papel de destaque na próxima novela das 21h, e estará ao lado de nomes como Dira Paes e Grazi Massafera

Após participações pontuais na televisão, o cantor Belo agora mergulha de vez no universo das novelas. O artista foi confirmado como integrante do elenco de Três Graças, nova trama das 21h da TV Globo, escrita por Aguinaldo Silva, com previsão de estreia para o segundo semestre. >