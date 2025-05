NOVELA DAS 9

Vale Tudo: Fátima rouba dólares da mãe e comemora com César: ‘A gente tá rico!’

Em cena cheia de tensão, vilã arma plano para sumir com a mala de dinheiro e festeja fortuna ao lado do comparsa

Os próximos capítulos de Vale Tudo prometem fortes emoções. Em uma reviravolta digna das grandes vilãs das novelas, Maria de Fátima (Bella Campos) finalmente consegue colocar as mãos no dinheiro escondido e não perde tempo: arma um plano para retirar a mala com os dólares do apartamento da mãe, Raquel (Taís Araujo), sem levantar suspeitas. >