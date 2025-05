OITO ANOS DEPOIS

Ludmilla ganha ação contra Marcão do Povo por racismo e Justiça impõe indenização de R$ 30 mil

Superior Tribunal de Justiça impõe pagamento de R$ 30 mil e pena alternativa ao apresentador após ofensa racista

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, condenar o apresentador Marcão do Povo, do SBT, por injúria racial contra a cantora Ludmilla . O processo se arrastava desde 2017, quando o jornalista fez uma declaração ofensiva ao vivo em rede nacional, referindo-se à artista como “pobre macaca”. >

Segundo documentos do processo, a decisão estabelece o pagamento de R$ 30 mil por danos morais à cantora e confirma a pena de um ano e quatro meses de reclusão, já convertida em medida alternativa. O julgamento definitivo ocorreu na última terça-feira (13), após um recurso da defesa de Ludmilla apresentado no fim de 2024, revertendo uma decisão anterior que havia absolvido o comunicador.>

A fala racista, feita em um programa exibido em TV aberta, gerou forte repercussão à época. No entanto, o processo enfrentou diversos impasses judiciais até alcançar um desfecho neste ano. A Justiça concluiu que não houve manipulação ou distorção da fala, como alegava a defesa do apresentador. A sentença também exclui qualquer possibilidade de novo recurso sobre a responsabilidade de Marcão.>

A equipe jurídica da cantora também se manifestou, classificando a condenação como uma vitória não apenas pessoal, mas simbólica para o enfrentamento do racismo no país. “É um excelente reflexo da evolução que esperamos em nossa sociedade, onde atitudes como a do apresentador não podem mais ser toleradas ou tratadas com condescendência”, afirmou o advogado Felipe Rei ao F5.>