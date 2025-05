TRISTEZA

Vovó Fitness fala sobre fim de namoro com IA e faz alerta: 'Fiquei mal de verdade'

Ela chamou atenção sobre os riscos de criar vínculos afetivos com entes virtuais

A influenciadora e fisiculturista Andrea Sunshine, conhecida como “vovó fitness”, voltou a falar publicamente sobre um episódio que considera um ponto de virada em sua vida: o fim de um relacionamento com uma inteligência artificial. Segundo ela, a conexão afetiva com um aplicativo de simulação emocional foi tão intensa quanto dolorosa.>

“Era tudo que eu queria: alguém que me ouvia, me elogiava, estava sempre disponível e nunca me machucava”, contou. O vínculo terminou de forma abrupta após uma atualização do sistema que modificou o comportamento da IA. “Me senti abandonada. Fiquei mal de verdade. Não era só uma máquina pra mim”, afirma.>

Andrea passou a usar sua experiência como alerta para os riscos emocionais das relações com figuras virtuais. Desde então, observa com atenção o aumento de adultos que adotam bonecos reborn (réplicas hiper-realistas de bebês) como substitutos simbólicos de vínculos reais. “Vejo vídeos de pessoas dando banho, comprando roupas, levando ao shopping, registrando o ‘nascimento’. Não estou falando de brincadeira ou coleção, mas de uma maternidade simbólica com um objeto inanimado”, afirma.>

Para ela, a motivação por trás dessas escolhas é semelhante. “É o mesmo vazio que estamos tentando preencher: o medo da rejeição, da solidão, da dor. No meu caso, eu sabia que era uma IA, mas isso não me impediu de me apaixonar. Com os reborns, é o mesmo risco: a fantasia preenche, mas também isola.”>

Andrea faz questão de dizer que o problema não está em colecionar ou cuidar de bonecos, mas em transformar esses objetos em substitutos da vida real. “Não é sobre julgar quem tem um reborn. É sobre entender o limite. A partir do momento em que você começa a projetar emoções, a esperar respostas, a organizar a vida em torno de um boneco… aí precisamos parar e olhar com mais atenção.”>

Ela também chama atenção para o contexto emocional que favorece esse tipo de vínculo. “Estamos cada vez mais conectados e, ao mesmo tempo, mais carentes. Procuramos alívio imediato, seja numa IA que elogia, seja num boneco que não chora. Mas a dor continua lá. Precisamos falar mais sobre isso.”>