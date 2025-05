NOVO VISUAL

Eterno Beiçola, Marcos Oliveira comemora prótese capilar: 'Achei que não me reconheceriam'

Ator, que recentemente se mudou para o Retiro dos Artistas, comemorou resultado de procedimento

"Ontem à noite desci para ir à padaria e me pararam para tirar foto. Achei que não me reconheceriam (risos). Só falta falarem: ‘olha lá o Beiçola de topete’", disse o artista de 69 anos, em conversa com o Extra nesta quarta-feira (14). "Estou aprendendo a pentear ainda (risos)", completou Marcos Oliveira, que também garantiu estar "muito feliz", com o cabelo novo.>