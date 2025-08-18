CONSELHOS

Quatro hábitos simples que podem evitar a morte precoce em homens

Descubra como a postergação da saúde afeta a vida dos homens no Brasil

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00

Reflection in the mirror self-confident proud male with dark hair and naked body, looking at his biceps with satisfied facial expression, posing in bathroom. Crédito: Freepik

Muitos homens adiam a consulta médica, chegando ao hospital com doenças já em estágio avançado, segundo o Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo. Esta é uma realidade preocupante que impede o diagnóstico precoce e a eficácia dos tratamentos.

Sete em cada dez homens só buscam ajuda profissional quando alguém da família insiste. Infelizmente, o risco é ainda maior quando se trata do coração. O Ministério da Saúde aponta que a chance de um homem morrer por doenças crônicas não transmissíveis é de 40% a 50% maior que a das mulheres.

O cardiologista Carlos Eduardo Suaide, coordenador da cardiologia de laboratórios Dasa, destaca a importância de hábitos simples e check-ups regulares na prevenção. É possível identificar sinais precoces com exames não invasivos. Tratamentos modernos e personalizados por gênero estão disponíveis, já que os sintomas variam.

Gerencie o colesterol de modo inteligente

Além dos tradicionais marcadores como LDL, a apolipoproteína B (apoB) mede com precisão o risco cardiovascular. Este exame avalia o número de partículas que realmente entopem as artérias, oferecendo um retrato fiel da saúde do coração, de acordo com estudo Dasa Educa.

Diferente dos testes convencionais, a apoB proporciona uma visão mais completa. Novas terapias já conseguem reduzir significativamente o colesterol, especialmente para quem tem alto risco. Converse com seu médico sobre as melhores opções para seu caso.

Mantenha-se em movimento diário

O sedentarismo é um grande vilão para a saúde masculina. Pesquisa da Universidade de Gotemburgo, no European Journal of Preventive Cardiology, mostrou que baixa capacidade aeróbica eleva o risco de diabetes, doenças cardíacas e morte prematura. Mover o corpo diariamente é essencial para prevenir estes problemas e garantir uma vida mais ativa e saudável.

Alimente-se com equilíbrio

Priorizar frutas, legumes e fibras, e reduzir frituras, gorduras saturadas e embutidos, gera grandes benefícios. Muitos homens ganham peso após se tornarem pais; um estudo da Universidade de Northwestern, EUA, revelou que pais que vivem com os filhos ganham, em média, 2 quilos. Uma dieta balanceada é fundamental.

Cuide da sua saúde mental

Estresse crônico, ansiedade e noites mal dormidas afetam diretamente o coração. Homens tendem a expressar menos emoções, o que pode aumentar o risco de pressão alta e inflamação no organismo, segundo o portal Terra. Proteger sua mente é crucial.

Buscar formas de gerenciar o estresse e a ansiedade, além de garantir um sono de qualidade, são atitudes que impactam positivamente sua saúde geral. Lembre-se que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo para uma vida plena.