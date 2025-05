POLÊMICA

Edson Celulari fala sobre intervenção de Cláudia Raia em perda de virgindade da filha: 'Não fui consultado'

Claudia Raia afirmou que organizou o cenário para a filha transar pela primeira vez

A declaração de Cláudia Raia foi dada durante participação no podcast PodDelas, onde a atriz contou que a iniciativa partiu da própria filha, hoje com 22 anos. Segundo ela, as duas mantêm uma relação de confiança e abertura total para falar sobre sexualidade. “Sophia, quando começou com essa história [de perder a virgindade], a gente organizou tudo, fiz toda uma produção e saí. Foi lindo, eu organizei porque ela pediu”, disse Cláudia.>