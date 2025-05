CENAS FORTES

VÍDEO: Influenciadora é morta a tiros em shopping enquanto fazia live no TikTok

Nas imagens, Valeria aparece conversando com um homem que, segundo testemunhas, chegou ao local de moto e teria dito que levava um presente

A influenciadora digital e modelo mexicana Valeria Márquez, de 23 anos, foi assassinada a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. O crime ocorreu nesta terça-feira (14) dentro do salão de beleza da jovem, localizado no Shopping Santa María, em Jalisco, no México.>