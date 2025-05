DETONOU

Padre Patrick critica mães de bebês reborn: 'Está faltando marido para essas mulheres'

Influenciador religioso disse que bonecas 'parecem o capiroto': 'É o apocalipse'

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2025 às 11:18

Padre Patrick criticou a onda dos bebês reborn Crédito: Reprodução

O Padre Patrick Fernandes detonou nas redes sociais as 'mães' de bebês reborn. O influenciador religioso, que é seguido por 6,6 milhões de pessoas no Instagram e 2,9 milhões no TikTok, falou que não consegue achar normal tratar bonecas como crianças. Ele criticou a aparência dos brinquedos e disparou sobre "estar faltando marido para essas mulheres".>

"Deixa eu fazer um desabafo. Não sei o que está acontecendo que aqui no meu Instagram está aparecendo um monte de vídeo das mães de bebês reborn (risos). O que está acontecendo com o mundo? Olha, se a Nasa quiser que eu vá de cobaia pra Marte, eu estou disponível. Estou superinteressado em ser o primeiro padre de Marte. Acho que estou cansado deste mundo", iniciou o padre.>

Em seguida, ele questiona como funciona a relação entre as 'mães' e seus bebês reborn. "Queria saber uma coisa, é por engajamento só ou realmente existe uma conexão? Estou curioso. O que está acontecendo, gente? Está tendo chá revelação, encontro no parque com os nenéns reborn e as mães estão levando [as bonecas] para o hospital. Jesus, volta logo".>

O padre também falou mal sobre a aparência das bonecas. "É difícil eu assumir, mas está faltando marido para essas mulheres. Não que homem seja a opção, mas está faltando marido para essas mulheres se ocuparem de alguma forma, porque não é possível. É o apocalipse. Jesus está voltando, se prepare, se confesse. Sem contar que essas bonecas parecem o capiroto. Eu não conseguiria dormir com um bebê reborn aqui".>

@padre_patrick As Mae’s de Bebe reborn que me desculpem mas eu tenho é medo ♬ som original - Padre Patrick Fernandes

O vídeo viralizou, com mais de 9 mil comentários e 2,1 milhões de visualizações no TikTok. Padre Patrick então voltou às redes sociais e se manifestou sobre o tema mais uma vez. "Não consigo normalizar uma situação como essa", falou, antes de rebater as críticas.>