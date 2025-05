INUSITADO

Luciana Gimenez assiste 'parto' de bebê reborn ao vivo e se emociona: 'Gente, ela é linda!'

Apresentadora se surpreendeu com nascimento simulado de bebê reborn no Superpop e levou a boneca pra casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2025 às 11:08

Luciana Gimenez assiste 'parto' de bebê reborn ao vivo e se emociona: 'Gente, ela é linda!' Crédito: Reprodução/RedeTV!

Um dos momentos mais inesperados da TV brasileira aconteceu no Superpop, na noite da última quarta-feira (07). A apresentadora Luciana Gimenez ficou boquiaberta ao presenciar ao vivo o "nascimento" de uma bebê reborn, boneca feita de silicone com aparência e peso semelhantes aos de um recém-nascido.>

O programa da RedeTV! discutia a crescente popularidade dos bebês reborn e recebeu no palco uma parteira especializada nesse universo. Durante a atração, uma simulação de parto foi feita: uma placenta de silicone foi colocada dentro de uma banheira, e a parteira iniciou o "procedimento", revelando a boneca dentro de um útero artificial.>

"Tem um bebê dentro? Gente, chocada! Está até com a cabeça virada para baixo, como num parto de verdade… Passada!", reagiu Luciana, visivelmente surpresa. A apresentadora continuou comentando cada passo enquanto a boneca era cuidadosamente retirada e envolvida em uma manta, como ocorre em maternidades reais.>

A recém-chegada, chamada Hadassa, foi apresentada ao público com todos os detalhes: pulseirinha de identificação, 2,4 kg e 46 cm de comprimento. "É muito parecido! Gente, ela é linda. Vamos colocar a pulseirinha nela. Isso é para não trocar o bebê, né? Passada!", disse Luciana, ainda tentando absorver o realismo da experiência.>

Depois do programa, a apresentadora compartilhou em suas redes sociais outro momento que chamou atenção: apareceu abraçada com uma boneca reborn chamada Sophia. "Boa noite! E quem vai dormir comigo hoje? A Sophia", escreveu ela, encantada com a experiência. A boneca estava com chupeta e faixa na cabeça, simulando um bebê dormindo no colo da artista.>

Luciana Gimenez assiste 'parto' de bebê reborn ao vivo e se emociona: 'Gente, ela é linda!' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, o episódio viralizou e dividiu opiniões. Comentários como "As pessoas enlouqueceram!", "Morro de medo, parece filme de terror" e "Tem direito à licença maternidade? Porque eu quero cinco!" tomaram conta dos posts. Outros internautas, no entanto, demonstraram apoio à experiência afetiva com os bonecos, que ajudam muitas pessoas a lidarem com traumas ou lutos maternos.>

Luciana não está sozinha nessa tendência. Recentemente, Gracyanne Barbosa também revelou que "adotou" um bebê reborn, chamado Benício, e se emocionou ao contar que passou a enxergar a maternidade simbólica com outros olhos. "Podem me julgar, mas Benício me trouxe felicidade", declarou.>