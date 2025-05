MUDANÇAS

Globo promete que todas as suas novelas terão ao menos 50% de atores negros no elenco, diz colunista

Prazo para que isso aconteça é até 2030

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2025 às 10:07

Atores negros Crédito: Reprodução

A Globo anunciou que pretende alcançar até 2030 a marca de 50% de atores negros nos elencos de todas as suas novelas. A meta faz parte de um relatório de práticas ESG (ambientais, sociais e de governança) entregue a acionistas e ao mercado publicitário. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer.>

Segundo o documento, a emissora registrou em 2024 seu maior índice de representatividade negra desde a adoção das novas políticas, em 2022. No ano passado, 43% dos atores escalados para os folhetins da casa eram negros. Novelas como Renascer e Volta por Cima lideraram a participação de pretos e pardos no elenco.>

"Das novelas exibidas em 2024, tivemos mais de 40% de participação de negros no elenco principal. No time de direção, todas as novelas tiveram participação de pessoas negras. Já em séries, Os Outros 2 teve quase metade do seu elenco composto por pessoas negras", diz o relatório.>

Além dos elencos, a Globo também promete ampliar a inclusão racial entre seus funcionários. A emissora estipula que 50% dos novos contratados até o fim da década sejam pessoas negras. Em 2024, o índice foi de 43%.>

A empresa afirma já ter superado a meta no que diz respeito ao gênero. "53% das novas vagas foram ocupadas por mulheres no ano passado", destaca o texto, superando o objetivo de 50%.>

Já no diz que respeito às preocupações ambientais, a emissora diz que 99% da energia consumida pela Globo em 2024 veio de fontes sustentáveis e limpas.>