Confira 5 novelas e séries famosas da Globo que terão reprises estreando em maio

Três produções vão ir ao ar a partir do dia 12; saiba melhor

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2025 às 06:00

'Armação Ilimitada' e 'Quatro por Quatro' Crédito: Reprodução

Cinco novelas e séries famosas da Globo vão voltar ao ar ainda em maio. Só na próxima segunda-feira (12), três títulos célebres irão estrear, seja no streaming quanto na TV aberta. As duas atrações restantes começam a ser exibidas nos dias 19 e 26 de maio. Veja abaixo os detalhes e sinopses.>

"Verdades Secretas" (2015)

Também estreia no dia 12 de maio no catálogo do Globoplay. O sucesso de Walcyr Carrasco, vencedor do Emmy Internacional (2016), entra no streaming global pelo Projeto Originalidade. A novela causou impacto ao retratar o submundo da moda e da prostituição de luxo. A história acompanha Arlete (Camila Queiroz), jovem do interior que sonha com a carreira de modelo, mas acaba envolvida no esquema do "book rosa", em que modelos se prostituem em troca de dinheiro.>

Alex (Rodrigo Lombardi) e Angel (Camila Queiroz) em 'Verdades Secretas' Crédito: Reprodução/Globo

"O Pulo do Gato" (1978)

Também estreia no dia 12 de maio no catálogo do Globoplay. Criada por Bráulio Pedroso e estrelada por Jorge Dória, foi um marco da TV brasileira por sua linguagem ousada. No folhetim, Bubby Mariano (Jorge Dória) é um playboy falido que tenta manter as aparências vendendo quadros falsificados. Para evitar a ruína, ele arma um golpe que dá errado. Ele acaba perdendo o amor de sua vida e o contato com a filha. Além de Dória, contou com Sandra Bréa, Milton Gonçalves, Kadu Moliterno, Mário Gomes e João Carlos Barroso nos papéis principais.>

Jorge Dória e Kadu Moliterno em 'O Pulo do Gato' Crédito: Nelson Di Rago/Globo

"A Viagem" (1994)

Também estreia no dia 12 de maio, mas no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar de "Tieta". Remake da novela de 1975 escrita por Ivani Ribeiro, trata da vida após a morte sob uma perspectiva espiritualista. Após ser condenado injustamente, Alexandre (Guilherme Fontes) se suicida e passa a assombrar os vivos do plano espiritual. Sua jornada de vingança afeta especialmente Diná (Christiane Torloni) e Otávio (Antônio Fagundes), advogado que o condenou.>

Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Crédito: Reprodução/Globo

"Quatro por Quatro" (1994)

Estreia dia 19 de maio no Canal Viva. A trama escrita por Carlos Lombardi vai substituir "Cara e Coroa" na emissora da Globosat. Mesclando humor, vingança e romance, a novela gira em torno de quatro mulheres enganadas por seus parceiros e quatro homens que cruzam seus caminhos de forma inusitada. Betty Lago, Elizabeth Savalla, Cristiana Oliveira, Letícia Spiller, Humberto Martins, Marcos Paulo, Tato Gabus Mendes e Diogo Vilela compõem o elenco principal.>

Cena da novela 'Quatro por Quatro' Crédito: Reprodução/Globo

"Armação Ilimitada" (1985-1988)

Começa a ser exibida no Canal Viva no dia 26 de maio. Clássico da televisão nos anos 1980, a série retrata as aventuras dos amigos Juba (André de Biase) e Lula (Kadu Moliterno), dois surfistas que vivem de bicos e situações inusitadas no Rio de Janeiro. Com direção de Guel Arraes e humor irreverente, inovou ao quebrar a quarta parede, misturar gêneros e trazer cenas com estética de videoclipe.>