FUTUCANDO O PASSADO

Chiquinho Scarpa lembra festa em que Luciana Gimenez ficou grávida de Mick Jagger, e ela brinca: ‘Vamos pular’

O Conde lembrou que estava presente na festa em que ela conheceu o músico da banda Rolling Stones, no Rio, em 1998

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de abril de 2025 às 18:06

Convidado do “Bagaceira chique”, canal de Luciana Gimenez no YouTube, Chiquinho Scarpa quase cometeu uma gafe ao tentar contar na gravação sobre a noite em que a apresentadora ficou grávida de Mick Jagger, com ela quem tem um filho, Lucas, hoje com 25 anos. >

Durante a entrevista, o Conde lembrou que estava presente na festa em que ela conheceu o músico da banda Rolling Stones, no Rio, em 1998.>

“Aquilo foi uma boa época. Eu estava junto”, lembrou Chiquinho. “Na hora que a gente fez [o filho], não estava, né? “Estava! Na casa do Olavo Monteiro de Carvalho, no Rio de Janeiro”, respondeu o Conde. “Nossa, a gente está falando da festa que conheci o pai do meu outro filho, o Mick, ele também estava. Você estava naquela festa…”, completou a apresentadora.>

Mas o momento climão estava por vir. Chiquinho continua dizendo que foi ele quem levou Luciana Gimenez do Copacabana Palace à festa na casa do empresário.>

“E daí, ela sumiu… Posso contar a história?”, pergunta o Conde. “Não! Essa não, que nem eu lembro. Imagino o que eu devo ter feito, porque eu faço cada absurdo na minha vida. Vamos pular. Mas depois você me conta, porque eu não me lembro”, cortou a apresentadora.>

Veja vídeo:>

Luciana e Mick Jagger se conheceram durante uma visita do músico com a sua banda, Rolling Stones, ao Brasil, a segunda passagem do grupo no Brasil. Eles ficaram juntos na festa em torno da viagem, no endereço de Olavo Monteiro de Carvalho, no bairro de Santa Teresa, no Rio.>

A dupla foi apresentada pela jornalista Gloria Maria. Na época, Jagger era casado com Jerry Hall, modelo e ícone de estilo britânico. Na época, Luciana tinha 28 anos, e Mick estava com 55.>

Em 1999, Luciana revelou a gravidez de seu primeiro filho, tornando o relacionamento público. Anos mais tarde, em 2017, a apresentadora chegou a relembrar que escreveu, na época, uma carta para pedir perdão à ex-mulher do astro. Jagger reconheceu prontamente a paternidade do filho após a descoberta.>

Sobre a repercussão do caso, Gimenez já confessou que os meses seguintes ao anúncio da gravidez, quando morava em Londres, foram os mais difíceis de sua trajetória pelo furacão midiático.>