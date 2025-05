JUSTIÇA

Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 200 mil após piada com homem que nasceu com má formação

Justiça entendeu que houve ofensa e determinou indenização

O influenciador Carlinhos Maia foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso a indenizar Luiz Antônio dos Santos em R$ 200 mil por danos morais. O motivo foi a publicação de uma piada, em 2023, na qual Carlinhos comparou seu rosto, inchado após uma cirurgia estética, com a imagem de Luiz, que tem uma má formação facial provocada por erro médico no parto. >

Apesar de Carlinhos ter deletado a publicação e pedido desculpas na época, a Justiça entendeu que houve exposição vexatória e ferimento à dignidade do mato-grossense. O processo corre em segredo de Justiça, mas a sentença foi proferida no início de maio. Ainda cabe recurso.>

Em sua defesa, Carlinhos usou os stories do Instagram para classificar a condenação como "absurda". Ele afirmou que não sabia quem era a pessoa da imagem, que o conteúdo circulava amplamente na internet e que apagou tudo após o contato. "Se fosse doação para alguma instituição do estado, eu até dava mais", comentou o influenciador, que tem mais de 34 milhões de seguidores.>

Luiz, por sua vez, lamenta o episódio. Além das dores físicas causadas pela falta de uma das próteses, o motorista particular também enfrenta dificuldades emocionais. Ele vive sozinho em Cuiabá e conta com o apoio de amigos para seguir com os estudos técnicos em edificações no IFMT.>