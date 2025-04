POLÊMICA

Carlinhos Maia x Mari Menezes: briga causa climão e cancela participação de Lucas em podcast

Desentendimento entre influenciadores começou após crítica de Mari ao “Rancho do Maia”

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2025 às 13:26

Carlinhos Maia e Mari Menezes Crédito: Reprodução

A recente briga entre Carlinhos Maia e a influenciadora Mari Menezes movimentou as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da semana. A confusão teve início após a divulgação de um corte de vídeo no YouTube, em que Mari expressava arrependimento por ter participado do reality “Rancho do Maia”, idealizado por Carlinhos. O conteúdo viralizou e provocou uma série de reações públicas, incluindo acusações e declarações ácidas. >

O episódio teve como consequência direta o cancelamento da participação de Lucas Guimarães na estreia da nova temporada do “Podcats”, programa agora comandado por Mari Menezes e Camila Loures. Segundo a produção, a decisão foi tomada pelo próprio Lucas para “evitar possíveis desavenças neste momento”, já que o clima entre os ex-colegas de projeto continua tenso. >

Em resposta à crítica de Mari, Carlinhos Maia usou suas redes sociais para atacar a influenciadora com dureza. “A diva que pegou homem casado no rancho, a diva que ficou famosa por correr atrás da Virgínia com uma faixa, a diva que não achando pouco foi pra Goiânia copiar a vida da Virgínia, e agora vai apresentar o mesmo podcast. E lembrando, a diva que pegou homem comprometido no Rancho. Cria personalidade, mulher”, disparou o humorista, que ainda afirmou que Mari “cuspiu no prato que comeu”.>

O caso ganhou ainda mais repercussão após a entrada de Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, que saiu em defesa do companheiro. “Gratidão revela caráter, ou você tem ou não tem e ponto final”, declarou Lucas, reforçando o clima de tensão entre os envolvidos.>

Mari Menezes não deixou a provocação sem resposta. Em seus Stories, rebateu diretamente Lucas: “O divo defendendo o marido que assume que traiu e ainda ri. Caráter?”. Em seguida, usou o espaço para esclarecer sua posição sobre a polêmica: “Eu não gostei de estar lá no Rancho, e a minha opinião é sobre isso. Ninguém é obrigado a estar em um lugar, e foi por isso que me retirei!”. Ela ainda criticou a postura de Carlinhos: “Ele não sabe lidar com pessoas que têm opiniões diferentes das dele.”>