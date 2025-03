POLÊMICA

Carlinhos Maia critica SBT após estreia de Lucas Guimarães: ‘Subestimado’

O influenciador reclamou de cortes no programa do marido e sugeriu que a emissora tratou a atração como um teste

O influenciador Carlinhos Maia usou as redes sociais neste domingo (9) para expressar sua insatisfação com o SBT após a estreia do programa "Eita Lucas!’, comandado por seu marido, Lucas Guimarães. Segundo ele, a emissora teria feito cortes excessivos na atração, prejudicando sua exibição. “O programa do Lucas foi tão subestimado e picotado pela emissora. Mas eu entendo, é um teste para entender se as pessoas gostam”, afirmou. >