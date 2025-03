FAMOSOS

Matteus Amaral rebate críticas após flagra com novo affair: ‘Tenho que seguir minha vida’

Ex-BBB se defende após ser visto com estudante de medicina e nega que haja culpados pelo fim do relacionamento com Isabelle Nogueira

Publicado em 10 de março de 2025 às 08:22

O ex-BBB Matteus Amaral se manifestou nas redes sociais na noite deste domingo (9) após a repercussão de imagens suas ao lado da estudante de medicina Anna Júlia Ferreira. O gaúcho, que foi finalista do Big Brother Brasil 24, afirmou estar solteiro e rejeitou as críticas de fãs que ainda torcem por sua reconciliação com Isabelle Nogueira.>

Em um longo desabafo, Matteus relembrou o relacionamento com Isabelle e destacou que, apesar dos momentos felizes, as diferenças tornaram a continuidade impossível. “A gente viveu coisas incríveis, mas também tivemos dificuldades. As diferenças regionais e do dia a dia não são tão simples de lidar. No fim, não deu certo”, explicou o influenciador. Segundo ele, a decisão pelo término foi mútua e sem ressentimentos. “Não tem culpado. A gente terminou de forma pacífica e transparente.”>

Matteus também criticou a pressão dos fãs e reforçou que tem o direito de seguir sua vida. “Eu sou um ser humano e sou solteiro. Assim como ela está seguindo o caminho dela, eu estou seguindo o meu. Não tenho que me esconder”, afirmou. Sobre a relação com Anna Júlia, ele minimizou os rumores de um novo namoro. “Ela é uma pessoa incrível, estamos nos conhecendo, mas não tem nada definido.”>

Isabelle Nogueira se manifesta: ‘O tempo cura’>

Após a divulgação do vídeo de Matteus com Anna Júlia, Isabelle Nogueira compartilhou uma reflexão em seu perfil. Sem mencionar diretamente o ex, a Cunhã-Poranga do Garantido citou sua fé e afirmou que acredita no tempo como resposta. “Mesmo em momentos difíceis, Deus está no controle, guiando tudo para um desfecho que trará crescimento e bênção. O tempo cura e no final tudo fica bem”, escreveu.>