ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Vinícius, Thamiris e Aline, quem deve ser eliminado no Paredão?

Vote na enquete sobre quem deve ser eliminado

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de março de 2025 às 00:42

Vinícius, Thamiris e Aline: quem deve ser eliminado? Vote na enquete Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 25 viveu mais um momento crucial com a formação de seu oitavo paredão na noite deste domingo (09). Com três concorrentes ameaçados de eliminação – Vinícius, Thamiris e Aline – a disputa pela permanência na casa está aberta. O líder da semana, Maike, fez suas escolhas, inicialmente selecionando Aline, Vitória Strada, Vinícius, Diego e Daniele Hypolito como possíveis indicados Na Mira do Líder para a berlinda.

>

O líder Maike, optou por indicar Vinícius diretamente para o paredão. Já a decisão coletiva da casa resultou na escolha de Thamiris, que foi para a berlinda com oito votos. A sister puxou Aline com o contra-golpe, que também puxou Gracyanne Barbosa. Na prova Bate-Volta, Gracyanne Barbosa se salvou. Com isso, o oitavo paredão desta edição foi formado.>

Maike conquistou a liderança nesta sexta-feira (7) após resistir por mais de 9 horas. Pelas regras da prova, os participantes deviam permanecer o tempo todo em cima de uma base, dentro de suas cabines. No telão, uma contagem regressiva era exibida e, quando o cronômetro zerava, a rodada começava e os jogadores deviam apertar o botão localizado no alto da cabine.>

Já neste sábado (8), a Prova do Anjo foi disputada e contou com a vitória de Joselma. A dona de casa indicou Thamiris para cumprir o Castigo do Monstro, descrito como 'Plantão da Globo' e imunizou Guilherme na Formação do Paredão. A prova foi basicamente um jogo de tabuleiro. Os participantes iniciaram a dinâmica na casa 1 e escolhiam um cartão para realizarem a ação indicada. Joselma venceu por que chegou ao fim do tabuleiro primeiro.>

Neste domingo (9), Daniele Hypolito atendeu ao Big Fone durante a manhã e foi informada que tinha um benefício. Ao se encaminhar para a loja secreta, a ex-ginasta arrematou o Poder do Dois. Com isso, a sister teve um voto peso dois na votação da casa durante a Formação de Paredão Triplo.>

Vale lembrar que Camilla foi a última eliminada do Big Brother Brasil 25, recebendo 94,67% dos votos no sétimo Paredão da edição na terça-feira (04). Ela deixou o programa em uma eliminação com índices considerados de rejeição, sendo a quarta participante a sair de forma individual.>

A decisão de quem deixa o programa será determinada pela vontade do público. Vote abaixo na enquete do CORREIO e escolha quem você acha que deve sair do BBB 25!>

Agora, a decisão está nas mãos do público. A votação para eliminar um participante pode ser feita no site oficial do Gshow. O sistema de votação misto permite que os fãs votem várias vezes com a conta Globo ou apenas uma vez com o CPF validado, tornando o processo acessível.>

Como os participantes votaram: >

A anjo Joselma imunizou Guilherme>

O líder Maike indicou Vinícius>

Daniele Hypolito votou com peso 2 em Thamiris>

Diego votou em Thamiris>

Vilma votou em Diego Hypolito>

Aline votou em Thamiris>

João Pedro votou em Daniele Hypolito>

Gracyanne Barbosa votou em Aline>

Vitória votou em Thamiris>

Thamiris votou em Joselma>

Eva votou em Daniele Hypolito>

Guilherme votou em Thamiris >

Renata votou em Daniele Hypolito>

Joselma votou em Thamiris>

Vinícius votou em Thamiris>