SUSTO

Ex-BBB Davi causa explosão ao trocar chuveiro elétrico

Baiano utilizou uma faca de metal para cortar fiação

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, viveu um momento de tensão ao trocar um chuveiro elétrico. No seu perfil do Instagram, o ex-BBB postou um vídeo, na quinta-feira (6), que mostra uma explosão causada por ele ao tentar cortar a fiação. Apesar do susto, ele não teve ferimentos.