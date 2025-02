CALMA CALABRESO!

Davi Brito é derrotado em batalha judicial contra ex-namorada após mostrar arma em videochamada

Informação foi divulgada pelo portal Leo Dias

Campeão do BBB24, Davi Brito sofreu mais uma derrota judicial contra a ex-namorada Tamires Assis. No recurso, advogados do baiano tentaram reverter a medida protetiva conseguida pela manauara após Davi ter mostrado um revólver durante uma chamada de vídeo na época que eles se relacionavam. Tamires também denunciou que o influenciador a perseguiu com ligações e mensagens excessivas, tentando manipulá-la. Mesmo com a tentativa de recurso judicial, os advogados de Davi não obtiveram sucesso no pedido. >

Segundo o Portal LeoDias, a medida, avaliada pelo Gabinete do Desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, saiu no último dia 10 de fevereiro. As autoridades seguiram com a conclusão de que o influenciador continua oferecendo risco à integridade da modelo. >