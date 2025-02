INFLUENCIADOR SEM CONTRATOS

Davi Brito reclama da falta de trabalhos publicitários para o Carnaval: ‘Tá difícil fechar parceria’

Soteropolitano usou suas redes sociais para desabafar

O campeão do BBB 24, Davi Brito, usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), para desabafar sobre não ter sido contratado por nenhuma marca para fazer publicidade neste Carnaval. O ‘calabreso’ afirmou que está difícil fechar parcerias. >

"Não fechei parceria no Carnaval ainda. Não sei se vai aparecer marca pra me contratar pra eu fazer parceria no Carnaval. [...] Não fechei parceria para o Carnaval. Talvez o erro foi meu? Foi. Talvez o erro foi da assessoria? Foi. Não vou ficar procurando culpado. Talvez a marca não quis contratar", declarou. >