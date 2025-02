APURAÇÃO

Investigação: suspeitos de racismo contra Davi Brito durante o BBB 24 serão ouvidos

MP-BA instaurou um procedimento para apurar crime contra o campeão do reality

O MP instaurou um procedimento em março do ano passado para apurar supostas práticas de racismo feitas em redes sociais contra o baiano que, na época, estava confinado no reality show. A ação penal pública foi solicitada pela equipe jurídica de Davi. No processo, foram coletados prints e links de postagens em que Davi é chamado de "macaco". >

O X (antigo Twitter) atendeu a solicitação do órgão e encaminhou os dados relativos a alguns perfis que teriam envolvimento na prática. Agora a Promotoria de Justiça responsável pelo procedimento está agendando oitavas com os envolvidos. >

Ela orientou que as pessoas devem realizar denúncias caso se deparem com expressões dessa natureza, “printando” o conteúdo e anotando o endereço (URL) dos perfis fizeram as ofensas criminosas. As denúncias podem ser realizadas ao MP por meio do Disque 127, do site de atendimento ao cidadão e também pelo e-mail.

>