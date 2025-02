BRIGAS E MAIS BRIGAS

Davi Brito se revolta com vizinho e pede respeito à sua privacidade: ‘vai cuidar da sua vida’

Ex-BBB critica perseguição e se manifesta nas redes sociais

Davi Brito, campeão do BBB 24, voltou a se envolver em polêmicas com seus vizinhos, após ser filmado em situações que lhe causaram desconforto. No final do ano passado, o ex-BBB foi gravado dançando com som alto, o que gerou uma revolta pública nas redes sociais. >