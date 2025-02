DANOS CLIMÁTICOS

Temporal destrói mansões de Simone Mendes e Deolane Bezerra

Chuva de granizo provoca alagamentos e prejuízos em Alphaville, bairro nobre de Barueri

O forte temporal que atingiu São Paulo na última segunda-feira (10) causou estragos em Alphaville, bairro nobre de Barueri. Entre os afetados com as fortes chuvas estão a cantora Simone Mendes e a influenciadora Deolane Bezerra, que mostraram em suas redes sociais os danos provocados pela tempestade de granizo em suas mansões. >

Simone Mendes relatou prejuízos graves em sua residência, com o telhado danificado permitindo a entrada de água em vários cômodos. “Arrebentou as telhas e tudo lá em cima! Alagou tudo, quebrou tudo”, contou Kaká Diniz, marido da cantora. Antes dos estragos, Simone já havia demonstrado espanto com o acúmulo de granizo no jardim. “Parece que estou na neve. Nem precisei viajar, ela veio para cá”, comentou.>