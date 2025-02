SINCERÃO

Gracyanne e Diogo trocam farpas em dinâmica do BBB 25: ‘Tenta me intimidar’

Sister acusa ator de comportamento intimidador durante discussão no Sincerão

A madrugada desta terça-feira (11) foi marcada por um embate tenso entre Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida durante a dinâmica do Sincerão no BBB 25. Os dois discutiram para decidir quem falaria primeiro na atividade que exigia críticas diretas entre os participantes. >

Enquanto Gracyanne insistia para que Diogo falasse antes, o ator resistiu. “Eu cedo para você, pode ir. Quero que você vá primeiro”, disse a empresária. Diogo rebateu com ironia: “Ah é? Então o Tadeu decide.” Mantendo o tom provocativo, o ator ainda afirmou: “Primeiro as damas.”>

Durante a dinâmica, Gracyanne apontou Diogo como o participante que seria eliminado com rejeição e criticou a postura dele no jogo. “Não pelo erro em si, porque um erro não define ninguém, mas pelo que aconteceu depois. Se você percebeu que estava errado, poderia ter se desculpado. Em vez disso, tentou me intimidar em diversas situações”, disparou.>

A empresária reforçou que não se sentiu afetada pelas atitudes do ator: “Tem que comer muito arroz com feijão para me intimidar.” Apesar do clima pesado, Diogo preferiu não estender a discussão e manteve-se em silêncio após as críticas.>