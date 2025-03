FOLIA

Fantasiado, Davi Brito se prepara para curtir Carnaval com as Muquiranas: 'Vai ser resenha'

Campeão do BBB agradeceu pelo abadá e disse que vai se divertir: "É um bloco que você não vê briga"

Carol Neves

Publicado em 3 de março de 2025 às 13:13

Davi Brito Crédito: Reprodução

Campeão do BBB 24, Davi Brito aproveitou a segunda-feira (3) de Carnaval para desfilar com As Muquiranas, bloco que hoje sai sob comando do Psirico de Márcio Victor. >

"Pronto, preparado e querendo, vamos curtir o melhor Carnaval do mundo", escreveu o ex-BBB na legenda de uma galeria de fotos em que mostra como ficou seu look com a fantasia do bloco. >

Mais cedo, Davi mostrou todo seu dia, desde o café até a ida, na carona de uma moto, para retirar o abadá. "Hoje tem", escreveu. "Estou preparado para curtir o Carnaval das Muquiranas hoje. Esqueça tudo, hoje tem, vai ser agonia, hoje é festa", celebrou. "Recebi isso aqui da Muquiranas", disse ele mostrando a fantasia. "Tem até sunga. Que resenha vai ser hoje". >

Ele agradeceu pelo abadá. "Gratidão ao bloco das Muquiranas por ter colado conosco. Ano passado ajudou bastante, foi uma galera que fortaleceu muito. Me apoiou muito no BBB, quando eu estava na casa. Imensa gratidão", afirmou. Ele elogiou: "É um bloco que você não vê briga, que o cara vai se divertir. Se veste de mulher e sai para se divertir". Davi ainda lembrou o início da tradição do bloco, em 1974. "Quando o Carnaval ainda não tinha trio, era o pessoal andando na rua, iniciando ainda essa agonia que é o Carnaval de Salvador, que hoje é o maior do mundo, não tem para onde correr". >

O Muquiranas desfila hoje no Circuito Osmar (Campo Grande). >