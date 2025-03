BBB 25

Após ser eliminada, Camilla detona Vitória Strada: 'Chata e egoísta'

Sister recebeu 94,67% dos votos e saiu da casa na última terça (04)

Em entrevista à revista Quem, a última eliminada do BBB 25, Camilla, falou sobre sua amizade com Vitória Strada e a suposta relação de falsidade que gerou muitas críticas do público. A sister recebeu 94,67% dos votos na última terça-feira (04) e entrou no ranking de eliminados com maiores taxas de rejeição da história do programa. >