REALITY SHOW

Thamiris e João Gabriel se beijam após festa da líder no BBB 25

Sister e brother trocaram carícias durante a madrugada e dividiram edredom no quarto nordeste

H Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2025 às 07:30

João Gabriel e Thamiris Crédito: TV Globo

Após flertes e trocas de olhares, Thamiris Maia e João Gabriel Siqueira se beijaram no BBB 25. A aproximação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6), depois da festa da líder Vitória Strada. Os dois se deitaram juntos no quarto nordeste e, esperando Gracyanne Barbosa dormir, trocaram carícias antes de protagonizarem o momento no reality. >

Desde o início do programa, Thamiris já havia demonstrado interesse no brother, mas João Gabriel hesitava em se envolver, alegando estar conhecendo alguém fora da casa. Durante a festa, no entanto, os dois dançaram juntos e a sister chegou a distribuir beijos no rosto dele. “Foi um momento de carinho”, comentou um dos participantes ao notar a interação.>