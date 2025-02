BBB 25

João Gabriel revela investida de sister, e Vilma alerta: “Ela vai atacar”

Estudante de Nutrição aconselha brother sobre jogo e compara situação com a do filho

Durante a festa da liderança de Eva no BBB 25, na madrugada desta quinta-feira (20), Vilma aconselhou João Gabriel a ter cuidado com algumas sisters da casa. Sem citar nomes, o brother revelou que uma confinada tentou beijá-lo, mas ele recusou a investida. >

Vilma, por sua vez, afirmou estar atenta ao jogo e disse que vê diferença na relação do salva-vidas de rodeio com Eva. Segundo ela, o carinho entre os dois é inocente, mas a sister que demonstrou interesse nele pode agir de forma mais direta. “Mas ali eu tô vendo que ela vai atacar e eu falei: ‘Caraca, o João vai cair, cara.’”>

Vilma, então, disse que o aconselha como se fosse um neto e comparou a situação do goiano à de Diogo Almeida. “Quando estou nas festas, eu estou ligada. É igual ao Diogo. Diogo está com a Aline. Mas vejo coisas, não acho legal e chamo ele na razão: ‘Acorda, estamos aqui para quê?’. Já falei isso com ele! Vai se envolver, vai se perder… Você se perde.”>