BBB 25: Veja quem são os 5 alvos da líder Vitória Strada para o paredão

Sister definiu lista de participantes que podem ir para a berlinda

Líder da semana no BBB 25, Vitória Strada escolheu seus cinco alvos para entrar Na Mira do Líder. No domingo (2), um dos escolhidos pela atriz será indicado diretamente ao Paredão.>

João Pedro: "Por ter me colocado no Paredão. Acabei de voltar, mas não tem como não ser uma pessoa que me ameaça aqui no jogo";>