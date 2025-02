LEVOU A MELHOR!

BBB25: Vitória Strada é a nova líder; veja como foi a prova

Prova de Líder desta quinta (27) exigiu raciocínio dos participantes

Vitória Strada é a nova líder do BBB 25! A atriz global ganhou a 7ª Prova do Líder do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (27) em uma dinâmica de memória. Os participantes precisavam ter concentração e agilidade dos participantes e Vitória se destacou. Maike e Vilma não participaram da prova, pois foram vetados por Vinícius. >