PRESENÇAS ILUSTRES

Global, ex-BBB, atriz: veja quais famosos marcaram presença no Camarote Salvador nesta quinta (27)

Personalidades importantes estavam na maior festa de rua do mundo na primeira noite de Carnaval em Salvador

A maior festa de rua do mundo atrai diversos famosos do Brasil do mundo para Salvador. Nesta quinta (27), primeiro dia de folia, o Camarote Salvador contou com a presença de diversas celebridades que foram curtir os shows especiais e claro, ver de cima a multidão tomar a avenida. >