RESULTADO PARCIAL

Enquete BBB 25: Apenas 21% separam sisters da eliminação ou da permanência

Diogo, Vitória e Vilma disputam o sexto paredão do reality da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 10:07

Diogo, Vitória e Vilma formam sexto Paredão no BBB 25 Crédito: auto-upload

O sexto paredão do Big Brother Brasil 25, formado na noite deste domingo (23), está disputadíssimo. Diogo, Vitória e Vilma brigam pela permanências na casa mais vigiada do Brasil e o público está dividido. De acordo com parcial da Enquete BBB 25 do CORREIO são as duas sisters que correm mais risco de sair do BBB 25. >

Vitória Strada está na pior com 53% dos votos para eliminação e Vilma aparece com 32%, separadas por apenas 21%, até o momento. Já o brother Diogo é o terceiro mais votado na parcial, com 15% dos votos na enquete. >

Formação do paredão

O paredão foi formado na noite deste domingo (23), com muita confusão entre os brothers.. O líder da semana, João Pedro, escolheu Vitória para ir direto à berlinda. Já a casa decidiu, por meio de votação, que Camilla enfrentaria o paredão com sete votos.>

Diogo já estava no paredão já que foi surpreendido ao atender o Big Fone no sábado, o que o colocou automaticamente no Paredão. Em seguida, ele indicou Thamiris para acompanhá-lo, mas Camila, que arrebatou o Poder Coringa, pôde salvar sua irmã da berlinda e colocar Dona Vilma no lugar dela.>

A votação para eliminar um participante do Big Brother Brasil pode ser feita no site do Gshow. Com um sistema misto, os fãs podem votar várias vezes com sua conta Globo, enquanto o voto único, validado pelo CPF, permite apenas uma participação por pessoa.>