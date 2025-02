TV

Público se revolta com atitude de Gracyanne Barbosa com sister do BBB 25: 'Cascavel'

Público considerou ato da musa fitness como falsidade

Fernanda Varela

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 13:34

Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto Crédito: Reprodução / Gshow

O público que curte o BBB 25 está com ranço de Gracyanne Barbosa. Isso porque a influenciadora digital acabou com a raça de Vitória Strada em um papo que aconteceu na área externa da casa, com Camilla e Dona Delma.

"Eu tenho uma aproximação com a Vitória, mas não é uma pessoa que eu sento, converso ou me identifico!", disparou a musa fitness. "Nada contra a Vitória, ela é maravilhosa, mas não é natural, mas por identificação, por papo, convivência, afinidade, maturidade, por 'N' motivos!", completou.>

"Se fossemos por questão de afinidade, admiração e história, tanto eu como Camilla botaríamos a Vitória, não o Guilherme! Nós somos aliadas dela, mas aconteceu de estarmos no quarto, mas não seria algo que aconteceria naturalmente!", finalizou Gracyanne.>