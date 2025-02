REALITY SHOW

Entenda a treta entre as irmãs Camilla e Thamiris X Vitória Strada no BBB 25

Discussão iniciada após formação do Paredão rompe laços entre sisters

H Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 19:26

Camilla, Thamiris e Vitória Strada Crédito: Reprodução/TV Globo

A Formação do 6º Paredão do Big Brother Brasil 25, neste domingo (23), reacendeu os atritos entre Camilla, Thamiris e Vitória Strada, levando ao rompimento definitivo da aliança entre as três. O estopim aconteceu quando Guilherme questionou Camilla sobre sua relação com a atriz logo após a votação. O fisioterapeuta relembrou a decepção da trancista com a escolha de Vitória na berlinda anterior, reacendendo um embate que já se desenhava há dias. >

O atrito entre Camilla e Vitória começou na votação aberta do Paredão do dia 16 de fevereiro. Para a carioca, a escolha da atriz por Delma, em vez de priorizar Thamiris, foi um sinal de que a gaúcha não era uma aliada confiável. “O que aconteceu hoje foi uma covardia. Não contem mais comigo”, desabafou a trancista para Mateus e Vitória.>

Desde então, a relação entre as sisters se desgastou. Camilla já havia manifestado incômodos com a atriz, criticando sua postura no jogo. “Se ela não tivesse aliança comigo, seria uma pessoa que certamente eu votaria, porque eu não gosto disso. Acho que ela tem medo de se posicionar”, afirmou.>

A ruptura definitiva veio com a nova formação do Paredão, quando Camilla deixou claro que sua prioridade agora é apenas sua irmã: “Eu não vou abaixar a cabeça. Desde domingo, eu não queria conversar com você. Minha prioridade é minha irmã”.>

Vitória, por sua vez, criticou a postura da ex-aliada. “É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar”, disse a atriz. O clima na casa ficou ainda mais tenso, com as discussões se espalhando pelo Quarto Nordeste. >