BBB 25

Vitória Strada é criticada por aliadas após formação do Paredão

Camilla e Thamiris se sentem traídas e acusam a atriz de agir de forma “perigosa”

A madrugada desta segunda-feira (17) foi marcada por tensão no BBB 25 (Globo). Após a formação do Paredão, Vitória Strada enfrentou duras críticas de suas aliadas Camilla e Thamiris, que se sentiram prejudicadas pela atitude da atriz no jogo. >