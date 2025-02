RECUPERAÇÃO

Preta Gil celebra alta após 55 dias internada: “Ainda tenho muito que viver”

Cantora passou por cirurgia de 21 horas e segue recuperação em casa

O tratamento teve início em janeiro de 2023, quando Preta foi diagnosticada com um tumor no reto e passou por cirurgia para remover parte do órgão. No fim do ano passado, novos focos da doença foram encontrados, exigindo uma nova intervenção cirúrgica, que incluiu a retirada de parte do sistema digestivo, do sistema linfático e a reconstrução de um ureter e da bexiga.>