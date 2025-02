CINEMA

BAFTA 2025: ‘Ainda Estou Aqui’ perde para ‘Emilia Pérez’ como Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Considerado o 'oscar britânico', a premiação acontece neste domingo (16)

O filme francês 'Emilia Pérez' é quem acaba de levar o chamado ‘Oscar inglês’, deixando a produção brasileira 'Ainda Estou Aqui' sem a estatueta do BAFTA 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Disputavam também o mesmo prêmio 'A Semente do Fruto Sagrado' (Alemanha), 'Kneecap' (Irlanda) e 'Tudo que Imaginamos como Luz' (Índia).>

A cerimônia de premiação do BAFTA acontece neste domingo (16). Diretor do longa francês, Jacques Audiard, agradeceu o troféu e o dedicou à atriz Karla Sofía Gascón, apesar das inúmeras polêmicas que a atriz e o filme se envolveram. "Acima de tudo, gostaria de agradecer a todos os artistas maravilhosos que deram vida a este filme e que estão aqui conosco esta noite", disse. "Minha querida Zoe, minha querida Selena, Giorgini, Paul, Juliet, Camille, Clement, Julia e sua equipe, mas também você, minha querida Karla Sofia, que eu beijo. Estou profundamente orgulhoso do que conquistamos juntos. Vida longa a Emilia Pérez!", completou.>

O diretor Walter Salles e Fernanda Torres estão presentes na cerimônia. A atriz não concorreu na categoria de atuação. 'Ainda Estou Aqui' foi a sexta produção brasileira a ser indicada na categoria de melhor filme estrangeiro. Os outros longas que passaram pelo prêmio foram Central do Brasil (1999), Abril Despedaçado (2001), Cidade de Deus (2004), Diários de Motocicleta (2004) e Trash - A Esperança Vem do Lixo (2014).>

Na campanha que antecede o Oscar 2025, com cerimônia marcada para o dia 2 de março, 'Ainda Estou Aqui' já conquistou já venceu outros festivais, entre eles, o Festival de Veneza (Melhor Roteiro), Vancouver International Film Festival (Prêmio do público),Mill Valley Film Festival (Filme Favorito do Público), Miami Film Festival GEMS (Filme Favorito do Público), Festival de Pessac, na França (Prêmio do público e Prêmio Danielle Le Roy), Satellite Awards (Melhor Atriz em Filme de Drama). Confira agora a lista de premiados do BAFTA 2025. >