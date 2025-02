TELEVISÃO

Tela Quente: Lilia Cabral divide filme com a filha Giulia Bertolli

Comédia 'A Lista' é inspirada em peça de teatro que mãe e filha estrelaram. Filme será exibido nesta segunda (17), às 23h30, na Globo/TV Bahia

O encontro das duas desencadeia uma mistura de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre. Gustavo Pinheiro, autor da peça, também assina o roteiro do filme, com colaboração de Giulia Bertolli e supervisão de texto de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr.>

Na versão para a televisão, lugares, rostos e novos enredos tomam forma e incrementam a trama. Com isso, personagens que eram apenas citados na peça ganham corpo e, assim, somam-se ao elenco, que no teatro era formado apenas por mãe e filha. Agora, entram nomes como Tony Ramos, Leticia Colin, Vitor Britto, Zezeh Barbosa, Rosamaria Murtinho e Betty Faria.>

“O grande desafio desse texto foi transformar o que era falado na peça em concreto no filme. Assim apareceram as amigas de Laurita, os moradores do edifício. Eu, Gustavo Pinheiro, o autor, Lilia e Giulia conversamos muito sobre esse elenco. À medida que um personagem ia aparecendo no roteiro, fazíamos uma lista de sugestões de nomes para interpretá-los. Até porque víamos o elenco que cabia no projeto como um grande trunfo”, conta o diretor José Alvarenga Jr.>