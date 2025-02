DE VOLTA PARA CASA!

Preta Gil recebe alta após ficar 2 meses internada em luta contra câncer

Artista continuará tratamento contra doença em esquema ambulatorial

Deixando fãs, amigos e familiares em festa, Preta Gil anunciou que recebeu alta hospitalar na noite desta terça-feira (11), às vésperas de completar dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Preta deu entrada na unidade em dezembro do ano passado e passou por uma cirurgia para retirar tumores que durou mais de 20 horas.>

"Hospital Sírio-Libanês - Boletim Médico - Preta Gil 11/02/2025 17h00. Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) recebeu alta hoje. A paciente deverá continuar seu tratamento em esquema ambulatorial. Preta Gil está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira", diz o boletim médico assinado por Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica do Sírio, e Álvaro Sarkis, diretor clínico do hospital. >

Nas redes sociais, amigos como Gominho postaram registros da cantora dentro do elevador do hospital, indo embora, e a recepção calorosa e festiva em casa. Durante a internação, Preta contou com o apoio de amigos próximos, como o próprio Gominho, Malu Barbosa, e seu empresário, Marcelo Azevedo. Ela passou o Natal na UTI e, na virada do ano, foi transferida para a unidade semi-intensiva, onde permaneceu até receber alta.>

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta chegou a ser considerada em remissão no final do mesmo ano, mas, em agosto de 2024, revelou a volta da doença com novos focos em quatro regiões do corpo. Para vencer a batalha, Preta foi internada em dezembro para retirar os tumores. >