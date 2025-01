RECUPERAÇÃO

Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva: 'Não achei que a cirurgia seria tão difícil'

Cantora fala sobre reabilitação e agradece apoio dos fãs e da equipe médica

H Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 07:44

Preta em vídeo publicado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Preta Gil publicou na noite de domingo (26) um vídeo nas redes sociais em que detalhou sua recuperação após uma cirurgia realizada em 19 de dezembro para a retirada de tumores. No vídeo, com duração de três minutos, ela agradeceu o carinho dos fãs e os cuidados médicos, além de compartilhar como tem sido o processo de reabilitação. >

“Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes para me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né?”, explicou Preta. A artista destacou que, embora já tenha passado por um procedimento no ano passado, desta vez o desafio tem sido maior e exigido foco total em sua recuperação.>

“Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia, dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso”, explicou a artista. Preta destacou ainda que tem recebido orientações das enfermeiras para aprender a lidar com o dispositivo no dia a dia. >

A bolsa de colostomia, um dispositivo conectado a uma abertura na parede abdominal chamada ostomia, auxilia na eliminação de fezes e gases quando o funcionamento do intestino está comprometido. Preta também celebrou avanços em sua reabilitação.>

Preta revelou que está reaprendendo a realizar atividades básicas, mas celebrou avanços como a melhora nos exames, a retomada da alimentação e a prática de exercícios. “Estou me reabilitando, estou bem, estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando a cada dia mais, os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas.”>