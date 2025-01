SUSTO

Cantora de forró é sequestrada após show em Fortaleza

Sequestro aconteceu na madrugada deste sábado (25), após apresentação no bairro Aldeota; dois suspeitos foram presos

A cantora de forró Laninha Show e sua família viveram momentos de terror ao serem vítimas de um sequestro em Fortaleza, na madrugada de sábado, 25 . O crime aconteceu logo após a apresentação da artista no bairro Aldeota. No entanto, a rápida ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de dois suspeitos em flagrante, durante uma blitz de trânsito no bairro Pici. >