BBB 25: Big Fone é anulado após Maike descumprir castigo do monstro para atender

Participantes foram comunicados na madrugada desta domingo (26)

Maike foi informado sobre a anulação durante a madrugada Crédito: Reprodução/TV Globo

O primeiro Big Fone do BBB 25 foi anulado na madruga deste domingo (26). A decisão foi anunciada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schimidt após Maike, que estava com o Monstro, descumprir a regra do castigo para atender o chamado. >

No Big Fone, o participante ganhou a possibilidade de ficar imune com Gabriel, que é sua dupla no programa, e emparedar os irmãos Diego e Danielle Hipólito. No entanto, a direção cancelou o poder porque Maike, que estava vestido de Bambam e precisava carregar a boneca Maria Eugênia, a largou para correr até o telefone.>

“Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão. E pela infração no Castigo do Monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas”, informou o apresentador.>

Por conta da anulação, após falar com a casa, Tadeu contou ao público que o Big Fone voltará a tocar ainda neste domingo. Como que fica o Paredão? Do mesmo jeito que a gente combinou. O Big Fone vai tocar outra vez, ao vivo, na abertura do nosso programa de domingo, com a mesma mensagem. Quem atender fica imune e manda outra dupla para Paredão", explicou.>