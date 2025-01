FAMOSOS

Internada, Preta Gil faz homenagem emocionante no aniversário do filho: 'Te amo com toda força'

Fran completa 30 anos nesta segunda-feira (20)

Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 13:48

Preta Gil e Francisco Crédito: Reprodução

Ainda internada, Preta Gil, de 50 anos, escreveu uma declaração para homenagear o filho Francisco Gil, que completa 30 anos nesta segunda-feira (20). Em suas redes sociais, a artista publicou um vídeo com imagens de Fran quando criança.

"20/01/2025, hoje o meu maior parceiro de vida completa 30 anos @franciscogil! Parece que foi ontem que ele nascia, às 10h45 da manhã, no Rio de Janeiro! Sou muito grata por ter vindo a esse mundo como sua mãe e de aprender tanto com você, meu filho! Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais!", iniciou.

"Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor!", completou,