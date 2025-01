DE CAMAROTE

Carlinhos Brown surpreende clientes de restaurante com show acústico na Ilha dos Frades; veja vídeo

Em um momento inesperado, o músico improvisou uma apresentação especial para os clientes do restaurante, com direito a participação de Zélia Duncan

Neste domingo (26), os clientes do restaurante Preta, localizado na Ilha dos Frades, foram surpreendidos com um show intimista e irreverente de Carlinhos Brown. O músico, que estava no local, fez questão de encantar a todos ao improvisar um instrumento com um dos assentos do restaurante, batucando e cantando em homenagem à proprietária do espaço, Preta. >