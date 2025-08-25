Acesse sua conta
Jovem de 26 anos é resgatada em praia de Salvador

Bombeiros orientam que é essencial que se observem as bandeiras de sinalização do local

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:23

Mulher é resgatada em praia de Buraão
Mulher é resgatada na praia de Buracão Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros BA

Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros na tarde de sábado (23), na praia de Buracão, no Rio Vermelho, após se afogar ainda próximo à faixa de areia. Um dos salva-vidas informou que as ondas estavam "absurdamente fortes", mas a vítima conseguiu ser retirada do mar, em segurança.

Ainda devido às condições do mar, os bombeiros não conseguiram retornar pela mesma praia e precisaram sair pela praia vizinha, na Rua Fonte do Boi. Após o resgate, os militares prestaram orientações para a mulher. “Ela ficou bastante emocionada, estava às vésperas do aniversário dela e disse que tinha renascido, pois imaginou que não fosse resistir”, disse o soldado Altram Silva Campos Neto.

O Corpo de Bombeiros alerta que, antes de entrar no mar, rio, ou lago, é importante seguir as orientações dos guarda-vidas ou dos salva-vidas e que é essencial observar as bandeiras de sinalização. Caso perceba alguém se afogando, as pessoas não devem tentar resgatar caso não tenham treinamento específico. A recomendação é lançar algum objeto flutuante como tampa de cooler ou garrafa pet, para que a vítima se apoie, e acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193. Na água, as crianças devem ficar sempre à distância de um braço dos responsáveis.

