FINAL FELIZ

Jovem de 26 anos é resgatada em praia de Salvador

Bombeiros orientam que é essencial que se observem as bandeiras de sinalização do local

Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:23

Mulher é resgatada na praia de Buracão Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros BA

Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros na tarde de sábado (23), na praia de Buracão, no Rio Vermelho, após se afogar ainda próximo à faixa de areia. Um dos salva-vidas informou que as ondas estavam "absurdamente fortes", mas a vítima conseguiu ser retirada do mar, em segurança.

Ainda devido às condições do mar, os bombeiros não conseguiram retornar pela mesma praia e precisaram sair pela praia vizinha, na Rua Fonte do Boi. Após o resgate, os militares prestaram orientações para a mulher. “Ela ficou bastante emocionada, estava às vésperas do aniversário dela e disse que tinha renascido, pois imaginou que não fosse resistir”, disse o soldado Altram Silva Campos Neto.