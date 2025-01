FAMOSOS

Internada há mais de um mês, Preta Gil recebe visitas especiais no hospital

Cantora está se recuperando de uma longa cirurgia feita em dezembro

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 19:00

Preta Gil Crédito: Preta Gil

Internada há pouco mais de um mês no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Preta Gil recebeu nesta terça-feira (21) a visita do filho, Francisco Gil, 30, e da neta, Sol de Maria, de 9 anos.

O filho de Preta, que fez aniversário ontem, publicou uma foto com a pequena no elevador do hospital. "Minha companheirinha", escreveu.

Mesmo internada, Preta fez questão de homenagear o filho. “Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais”, continuou.

Preta continuou: “Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor”.

Preta Gil internou no dia 19 de dezembro para fazer uma longa cirurgia, que durou cerca de 21 horas, para a retirada de tumores.